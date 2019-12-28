Магазины duty free на въезде в Беларусь откроют в пунктах пропуска «Котловка» (на границе с Литвой), «Новая Рудня» и «Мокраны» (с Украиной), «Козловичи» (с Польшей).

Они будут расположены до зоны таможенного контроля, сообщает tvr.by. Таким образом, на товары, приобретенные в таком магазине, также будут распространяться нормы ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.

Указ № 476, которым вносятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли, предусматривает оснащение магазинов duty free кассовым оборудованием, обеспечивающим блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами. Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя приобрести свыше 3 литров алкоголя и 200 штук сигарет, пояснили в Государственном таможенном комитете.

В Беларуси уже работают магазины duty free на въезде. Они находятся в национальном аэропорту Минск и в пункте пропуска «Берестовица» на границе с Польшей.