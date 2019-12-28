27 декабря Беларусь и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз, сообщает пресс-служба посольства Беларуси в России.

Документ подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Албании в России Арбен Газиони.

Подписанное соглашение после вступления в силу позволит гражданам Беларуси и Албании без виз въезжать, находиться и проезжать транзитом через территории стран на срок до 30 дней.

С 27 июля 2018 года для граждан 74 государств, въезжающих через Национальный аэропорт «Минск», увеличен срок безвизового пребывания до 30 дней.