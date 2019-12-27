Решение о том, что приготовить к празднику, часто откладывается на последние предновогодние дни: в конце декабря число поисковых запросов на кулинарную тематику увеличивается в три раза. Статистика показала, что в новогоднюю ночь белорусы предпочитают есть салаты. Кроме них в топ-10 популярных праздничных блюд вошли мясо по-французски, торт «Наполеон» и курица в духовке.

Самый популярный новогодний салат — «Селёдка под шубой». На втором месте — салат из курицы с ананасами. На третьем — «Цезарь». Традиционный «Оливье» занял только шестое место в топе новогодних блюд: вероятно, многие и так знают, как его готовить.

Топ-10 новогодних блюд в поиске Яндекса

1. «Селёдка под шубой»

2. Салат из курицы с ананасами

3. «Цезарь»

4. Мясо по-французски

5. «Мимоза»

6. «Оливье»

7. Торт «Наполеон»

8. Салат с крабовыми палочками

9. Греческий салат

10. Курица в духовке

По данным поиска Яндекса

Судя по запросам, основным ингредиентом «Оливье» чаще всего становится колбаса, но бывают и варианты с креветками или, например, сёмгой.

Что кладут в салат «Оливье»

1. Колбаса

2. Горошек

3. Курица

4. Солёные огурцы

5. Свежие огурцы

6. Мясо

7. Креветки

8. Говядина

9. Яйцо

10. Сёмга

По данным поиска Яндекса

Довольно часто белорусы ищут в Яндексе рецепты разнообразных рулетов. Из продуктов в таких запросах чаще всего упоминаются курица, скумбрия и свинина.

Что заворачивают в рулеты

1. Курица

2. Скумбрия

3. Свинина

4. Сыр

5. Мясо

6. Желатин

7. Грибы

8. Рыба

9. Ветчина

10. Крабовые палочки