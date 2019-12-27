В сумму 1.37 миллионов долларов оценена настольная игра, материалами для изготовления которой послужили чистое золото и платина. Ее создателем является Японская ювелирная компания Tanaka Kikinzoku Kogyo. Изделие выставлено в одном из отелей в городе Фукуока на острове Кюсю.

Называние ей дано по аналогии с американской «Игра в жизнь» («Jinsei game»). В процессе производства игры по приблизительным оценкам драгоценных металлов ушло в количестве 12.4 килограмма чистого золота и 4.5 килограмм платины. Каждый элемент, включая мелкие детали, фигурки, здания, были выполнены руками мастеров. Над созданием этого произведения ювелирного искусства трудились почти четыре месяца.

По сравнению с американской версией японская игра включает в себя больший отрезок времени жизни персонажа. Начало для игрока ведётся со школьной скамьи, а уже далее необходимо сделать выбор — продолжить учиться или строить карьеру.

Ювелиры Японии часто удивляют своих клиентов нестандартными изделиями из драгоценных металлов. Для примера приведем золотую и серебряную копии священной для каждого японца горы Фудзи. Примечательно, что вес составлял ровно 3776 грамм, что соответствует высоте вулкана. Еще можно сказать о золотой статуэтке Годзиллы стоимостью более одного миллиона долларов, которую Tanaka Kikinzoku Kogyo выпустила к 60-летию выхода киношедевра