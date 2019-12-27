В Припяти впервые за 33 года, прошедших с момента аварии на Чернобыльской АЭС, установлена новогодняя ёлка.

Как сообщает украинский телеканал ZIK, елку нарядили бывшие жители города. Для украшения дерева они привезли с собой старые игрушки и собственные фотографии из детства.

Люди надеются, что эта праздничная акция поможет Припяти стать популярнее у туристов со всего мира. Кроме того, она призвана привлечь внимание к объектам Зоны отчуждения международных организаций, таких как ЮНЕСКО.

При этом в настоящий момент Зона отчуждения — весьма популярный туробъект, росту его известности поспособствовал выход одноимённого кинофильма. С начала 2019 года здесь побывали 130 000 туристов.