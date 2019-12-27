В будущем году в столице планируют создать муниципальную службу, которая возьмет на себя работу со всем парковочным пространством города, сообщил «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— Тема парковки для столицы очень острая. Ею активно занимались в течение полугода, в том числе изучали зарубежный опыт. На недавней комиссии по безопасности дорожного движения подвели итоги этой работы и определились со стратегией работы в следующем году. Чтобы реализовать задуманное, необходимо внести изменения в некоторые законодательные акты, организовать ряд мероприятий в Мингорисполкоме, — сказал А. Дорохович. — Мы планируем, что в следующем году в городе появится муниципальная служба, которая будет заниматься парковочным пространством как частным, так и государственным: всеми парковочными местами — от стоянок до гостевых парковок во дворах.