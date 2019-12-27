В Лиде таксист принял роды у жительницы Березовки. Об этом сообщает БЕЛТА.

Женщина вызвала такси, чтобы добраться до роддома. Так как она была с дочкой дома одна, а ребенка не с кем было оставить, по пути она решила отвезти ее к родственникам.

Для жительницы Березовки это пятые роды. Возможно, она не ожидала, что все произойдет очень быстро. Рожать она начала в машине в Лидском районе Индустриальном. Водитель не растерялся, снял с себя одежду, согрел ребенка и вызвал скорую помощь. Роды прошли без каких-то осложнений, с мамой и с новорожденной дочкой все в порядке.

Водителя такси пригласили в больницу – его поощрят подарком.