В древней финикийской гробнице в Израиле обнаружена целая семья

Могила семьи, состоящей из двух взрослых и одного ребенка была обнаружена в древнем финикийском городе Ахзив на северном побережье Израиля недалеко от границы с Ливаном. Ученые датировали ее 800 годом до нашей эры, то есть ей примерно 2800 лет. Ахзив в те времена был важным финикийским портовым городом и найденные в захоронении предметы свидетельствуют о процветании семьи.

Могила была обнаружена еще в 2017 году, после чего какое-то время заняли сами раскопки и идентификация находок. Сейчас ученые уже могут с уверенностью говорить, что захоронение содержало кости взрослого мужчины и взрослой женщины. Они были размещены в позе эмбриона. Также в нем находились и кости ребенка от трех до пяти лет, но его точную позу установить не удалось из-за смещения костей.

Сама могила ровной прямоугольной формы была вырыта в земле и облицована полевыми камнями, после чего закрыта двумя большими известняковыми плитами, находившимися примерно в 50 сантиметрах под землей. Каждая из них была ограничена двумя стоящими камнями, один из которых был обращен на север, а другой — на юг.

Кроме скелетов, в захоронении были обнаружены и некоторые предметы, сопровождающие умерших в загробную жизнь. Так, можно отметить бронзовую чашу и семь украшенных глиняных сосудов. При этом один из них — большая финикийская амфора, является самой большой из обнаруженных в Израиле. Также отмечается, что ребенок был похоронен с бусами, выполненными из золота, серебра, агата , янтаря и сердолика.

Археологи отмечают, что обнаруженная гробница полностью соответствует археологической картине Ахзива как процветающей общины на протяжении веков с несколькими выдающимися семьями. Так, ранее уже были обнаружены могилы, содержащие бронзовые топоры, чаши из слоновой кости, ювелирные изделия и бронзы и серебра, а также другие предметы, указывающие на богатство.