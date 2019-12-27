26 декабря в редакцию «Коммерческого курьера» обратилась бобруйчанка, дети которой посещают один из детских садов города. Она сообщила, что ребенок из этого детского сада умер в больнице. По словам женщины, причиной смерти стало опасное вирусное заболевание, и это очень тревожит родителей.

За разъяснениями журналисты обратились в отдел идеологической работы и по делам молодежи.

Сегодня, 27 декабря, в горисполкоме прошла пресс-конференция с участием представителей учреждений здравоохранения Бобруйска. На ней был подтвержден факт смерти ребенка. Мама ребенка находится в больнице, но с другим диагнозом. Медики сообщили также, что в детском саду в настоящий момент проводится необходимый комплекс эпидемиологических мероприятий.

Возможно, в ближайшее время подробную информацию прояснит Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии.