В Беларуси повысят скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог. Эта тема обсуждалась 27 декабря на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров.

«Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения», — цитирует министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко БЕЛТА.

Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых авто, имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 км).

По итогам заседания в Совмине начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк рассказал, что скорость на предлагаемых участках будет повышена. «На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат», — пояснил Дмитрий Корзюк. На 6 остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения.

Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.