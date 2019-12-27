В Алматы самолет взлетел и рухнул за пределами аэродрома: есть выжившие

Самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома Алма-Аты, есть выжившие. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook. По предварительным данным, погибли 15 человек. В аэропорту опубликовали предварительный список выживших — 60 человек.

«Борт авиакомпании „Бек Эйр“ потерпел крушение за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении авиакомпании. По данным авиакомпании, погибли 14 человек. Позже один из пострадавших умер у больнице.



Фото: inform.kzПо ее данным, на борту рейса 2100 Алматы — Нур-Султан авиакомпании «Бек Эйр», было 93 пассажира и 5 членов экипажа.

«Сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании „Бэк Эйр“ по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна», — сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

По данным медиков, с места крушения в больницы доставлены 66 человек, 50 из них госпитализированы. 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Назначена правительственная комиссия.

В МВД Казахстана сообщили, что самолет упал в районе жилого сектора, ведется эвакуация.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена, полеты не выполняются по всем направлениям страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу крушения самолета. Он обещал помочь пострадавшим и наказать виновных.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — написал Токаев в Twitter.

В Сети очевидцы стали публиковать видео с места трагедии.