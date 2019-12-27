Новая расчетная норма рабочего времени на 2020 год предусмотрена постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 декабря 2019 г. № 67, сообщается на сайте ведомства.

Новая расчетная норма рабочего времени на следующий год установлена в связи с изменениями в Указе президента № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» (2 января объявлен нерабочим днем).

В 2020-м при полной норме продолжительности рабочего времени норма для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье составит 2 032 часов, для шестидневной с выходным в воскресенье – 2 026 часов.

– Основная причина данной разницы в том, что в 2020 году два нерабочих праздничных дня (9 мая и 7 ноября) пришлись на субботу. Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010 и 2015 годах, – объяснили в Минтруда.

Данная расчетная норма установлена для 40-часовой рабочей недели и только для указанных режимов труда. В организациях с иными режимами работы наниматель сам устанавливает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм ст. 112–117 Трудового кодекса.

– Наниматель своим локальным нормативным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, – уточнили в министерстве. – Она будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени.