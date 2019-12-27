Сегодня Минский городской суд огласил приговор по громкому делу. Процесс длился более четырех месяцев, обвинение в получении и даче взяток было предъявлено 21 фигуранту.

За час до оглашения приговора в суд стали приходить родственники и друзья обвиняемых, адвокаты и те фигуранты, которые находятся под домашним арестом. Среди присутствующих — известный бизнесмен Александр Шакутин, он пришел поддержать брата Сергея Шакутина, обвиняемого в даче взяток.

Некоторые заметно волнуются, обсуждают, каким может быть приговор. Когда конвоиры открыли двери зала суда, родственники тех, кто находится в клетке, стали махать им руками. По очереди обвиняемые стали заходить в зал, в руках одного из фигурантов — черная спортивная сумка. Такие сумки берут с собой, если человек полагает, что из суда сразу уедет в СИЗО.

Единственный, кто не признал вину — директор компании «Искамед» Сергей Шакутин. Остальные согласились с обвинением или полностью, или частично. Фигурантам вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Общая сумма взяток составила 119 550 долларов и 26 350 евро. По версии следствия, деньги передавались за содействие в регистрации лекарств и медицинской техники, а также поставку лекарственных средств.

Во время прений государственные обвинители заявили: «коррупцией была пронизана вся вертикаль», вина всех доказана и попросили суд назначить наказание от штрафа до семи лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Из 21 обвиняемого шестеро находятся под стражей, остальные под домашним арестом.

— Высокий суд, вынося приговор, вы выносите приговор не только мне, но и всем, кто за мной стоит: моей семье, членам общины, которую я возглавляю, моим сотрудникам. Без сомнений, наказание, которое попросило обвинение, влечет невозможность свободно и без ограничений управлять предприятием, — выступал с последним словом в суде руководитель «Аптека групп» Леонид Томчин, — которому прокуроры запросили 5 лет «химии». — Такой срок приведет к упадку и банкротству. Таких примеров немало в Республике Беларусь. Какую опасность я представляю для общества? Какой ущерб нанес государству? Что получит государство от того, что я буду изолирован?

Сегодня судья Игорь Любовицкий огласил приговор. Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его заместитель Сергей Зинченко — к 3 годам лишения свободы, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский — к 3 годам лишения свободы. Единственная женщина, коротая находится за решеткой, бывший заместитель генерального директора Витебской «Фармации» Екатерина Шнитко также признана виновной (ч.3 ст.430). Она приговорена к 5 годам лишения свободы. Андрей Щука, который возглавлял «Фармацию» в Гродно, — к 2,5 годам.

Экс-директор «Белфармации» Вячеслав Гнитий за получение взяток получил 6 лет лишения свободы, директор Гомельского предприятия «Фармация» Наталья Судакова — 3 года в колонии общего режима.

Бизнесмен Сергей Шакутин, не признавший вину ни по одному пункту по даче взяток, приговорен к 1,5 года лишения свободы (прокурор просил для него три года). В зале после оглашения этого решения раздались аплодисменты и крики «Ура!». Руководитель «Аптека групп» Леонид Томчин приговорен к 3 годам ограничения свободы, его исполнительный директор Роман Альтшулер — 4 года ограничения.

Учредитель «Геол-М» Владимир Ладутько и Геннадий Соболевский приговорены к штрафу — по 1 тысяче базовых величин. Майя Наубатова за взятку в 50 евро приговорена к штрафу 400 базовых величин, Михаил Гаврилов — к 4 годам лишения свободы, Виктор Болотин — 3 года ограничения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Один из конвоиров во время оглашения приговора упал в обморок. Гаврилов и Судакова взяты под стражу в зале суда. Сергей Шакутин до вступления приговора в силу отпущен под подписку о невыезде, его освободили из клетки.

Возле дверей суда десятки людей, родственники и подчиненные Сергея Шакутина, ждали, когда он уладит юридические вопросы и выйдет на свободу. Увидев, сколько людей его поддерживает, бизнесмен не сдержал слез.

— Не нужно плакать! Жить надо! — бросились поздравлять его по очереди близкие и коллеги. — Вы большой пример для нас! Переступите и идите дальше.

— Самое важное: остаться в этой жизни человеком и не потерять свое лицо, — говорит Александр Шакутин, обнимая брата. — Какие планы? Вернуться домой, помыться и лечь спать.

Когда Сергей Шакутин покидал суд, его близкие шутили, что сейчас самое время нажарить драников и отдохнуть.