Правительство Беларуси своим постановлением №895 утвердило комплекс мер по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2020 году.

Согласно документу, облисполкомам, министерству сельского хозяйства и продовольствия в 2020 году поручено осуществить комплекс организационно-технологических мероприятий по обеспечению производства основных видов сельхозпродукции в объемах, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы. Так, в сельхозорганизациях необходимо обеспечить в расчете на одну условную голову скота производство всех видов кормов в объеме не менее 38 ц кормовых единиц, заготовку кормов для стойлового содержания скота – не менее 28 ц кормовых единиц, передает Интерфакс.

Кроме того, документом установлены объемы закупок предприятиями АПК 710 тыс. тонн дизельного топлива, 58 тыс. тонн автомобильного бензина, 28,7 тыс. тонн моторных масел и смазок, 14,5 тыс. тонн печного топлива.

Также документом поручено принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций сельхозтехники для проведения весенних полевых работ до 25 марта 2020 года, заготовки травяных кормов — до 15 мая 2020 года, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна — до 10 июля 2020 года.Сельхозорганизациям, включенным в перечни, утверждаемые решениями облисполкомов, будут предоставлены субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданных банками для проведения комплекса полевых работ. Предусматривается, что субсидии будут предоставляться ежемесячно в 2020-2021 годах за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства.