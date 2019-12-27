В Казахстане увеличилось число пострадавших при крушении пассажирского авиалайнера. Количество жертв не изменилось — 12.

По данным правительства страны, ранены 53 человека (ранее сообщалось о 49). Всех пострадавших отправили в больницы, травмы восьми человек крайне тяжелые.

Самолет разбился сегодня рано утром вскоре после взлета. Fokker-100 рухнул в жилой зоне. На борту было 98 человек. Старший пилот погиб.

Восемь детей из самолета получили политравмы. Участвующий в спасательной операции полицейский спас грудного ребенка, которого держала получившая переломы мать, пишет TengriNews. Младенца передали врачам «скорой».