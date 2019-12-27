27 декабря в Минске проходят новые суды над участниками акций против углубления интеграции Беларуси и России. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Наибольшие сроки получили бывший кандидат в депутаты Стас Шашок и ответственный секретарь КХП-БНФ Алесь Чехольский – по 15 суток ареста.

Такой же срок административного ареста получил блогер Сергей Тихоновский. Соответствующее решение вынес суд Советского района Гомеля.

Активист Леонид Кулаков был осужден сразу за две акции: за 7 декабря его осудили на 10 суток ареста, за 8-е – на штраф в 1275 рублей.

Также на него составили протокол за акцию 20 декабря.

Председатель «Движения за свободу» Юрий Губаревич оштрафован на 765 рублей. Такие же штрафы получили активисты Галина Лагацкая, Андрей Рогов и Петр Маркелов.

На 637,5 рублей оштрафовали Дениса Юркевича, Дениса Красочко и Антона Жилко. Майю Наумову приговорили к 1275 рублей штрафа.

Суд над Вячеславом Сивчиком перенесли на неопределенный срок из-за того, что он находится за границей.

Протоколы в отношении них составлены согласно частям 1 и 3 статьи 23.34 КоАП за участие в несанкционированных акциях.

Затем суды продолжатся 30 декабря. На этот раз судить будут писателей Владимира Орлова и Владимира Некляева, священника Виктора Ковалькова, блогера Дмитрия Козлова, бывшего дипломата Петра Садовского, активистов Андрея Кудика, Наталью Ладутько, Анну Шапутько, Бориса Аникеева, Бориса Дубровского, Алексея Сюдака, Валерия Рябцева.

Для составления протоколов за участие в протестах в РУВД также вызывают Валерия Бычковского, Евгения Батуро, Игоря Борисова, Алану Гебремариам, Татьяну Северинец, Павла Лехновича, Анастасию Гусеву, Диану Середюк, Светлану Коваленко и Татьяну Кебикову.