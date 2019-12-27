С заявлением в милицию обратилась 39-летняя минчанка, которая пояснила, что из ее квартиры пропала крупная сумма денег. Отсутствие 16000 долларов США, 8890 евро и 600 шведских франков минчанка обнаружила, когда собиралась внести эти деньги в качестве первого взноса для покупки квартиры, сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители установили, что причастной к хищению денег оказалась племянница заявительницы – 22-летняя жительница столицы.

Оперативникам девушка рассказала, что в начале года услышала разговор матери и тети, из которого она поняла, что у сестры матери имеется крупная сумма денег, которую она планировала потратить на покупку квартиры.

Похитив один из комплектов ключей от квартиры родственницы, девушка дождалась момента, когда дома никого не будет, проникла в жилище и похитила порядка 3800 рублей. В последующем хищения денег минчанка совершала еще на протяжении 10 месяцев, периодически вынося из квартиры денежные средства.

Похищенные деньги фигурантка потратила на личные нужды: приобретение дорогостоящей техники и поездки за границу.