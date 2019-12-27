Николай Лукашенко с колядовщиками привез подарки в минский интернат

Николай Лукашенко с другими колядовщиками из Острошицко-Городокской средней школы привез подарки в минский интернат для престарелых и инвалидов. Ученики также показали представление.

Встреча в доме-интернате, который располагается на ул. Ваупшасова в Минске, состоялась вчера, 26 декабря 2019 года. Уточняется, что школа помогает данному учреждению не только по праздникам.

Школьники подготовили выступление на тему Коляд: ком-то досталась роль колядовщика, а кому-то — традиционных для этого гуляния Козы или Медведя. Пели национальные песни и танцевали.