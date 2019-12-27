С целью транспортного обеспечения праздничных мероприятий, посвященных встрече 2020 года и Рождества Христова произошли изменения в графике движения поездов столичной подземки, сообщает пресс-служба Минского метрополитена.

Предусмотрены следующие изменения в графике движения поездов метрополитена:

1 января 2020 года с 00 часов 00 минут до 4 часов 15 минут интервал движения поездов составит 6 минут на каждой линии. Станции «Немига» и «Октябрьская» будут закрыты на вход в 4 часа 15 минут. Все остальные станции будут закрыты на вход в 4 часа 00 минут.

31 декабря 2019 года – метрополитен будет работать по графику пятниц; 1, 2, 5, 6 и 7 января 2020 года – по графику воскресных дней; 3 января 2020 года – по графику будних дней; 4 января 2020 года – по графику пятниц.

Предусмотрена работа в новогоднюю ночь всех касс на станциях «Немига» и «Октябрьская».