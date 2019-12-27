Злоумышленники украли из гаража на севере Москвы ЗИС-115 —советский лимузин, на котором с 1949 года ездил Иосиф Сталин. По предварительным данным, похитителей шестеро, передает Baza в Telegram-канале.

Воры пробрались в гараж, поместили ЗИС на эвакуатор, и увезли уникальное транспортное средство в неизвестном направлении. ЗИС-115 является советским бронированным автомобилем высшего класса. Машина, украденная в российской столице, была не на ходу. ТС выпускалось несколькими сериями в 1949-1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. В общей сложности произведено 56 штук.

Сейчас неизвестно, кто причастен к краже машины, начата проверка. Украденный лимузин оценивается в 2,5 млн евро. Под капотом у него – 6-литровый 8-цилиндровый двигатель ЗИС мощностью 140 л.с. Корпус, двери и борта производились из авиационной стальной брони.