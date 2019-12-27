С 20 февраля 2020 года «Беларусбанк» прекратит совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в платежной системе Blizko. Об этом финучреждение сообщило на своем сайте.

Указанная платежная система является российской, включена в число национально значимых, при этом присутствует и в других странах СНГ. Ее оператор – ПАО АКБ «Связь-Банк».

Отправить перевод через Blizko можно в трех валютах: российских рублях, долларах США и евро. Как декларируется, их можно забирать в пункте назначения уже через 1 минуту.

Всего в Беларуси на данный момент присутствуют еще 8 других международных систем денежных переводов. Это, например, Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и другие.

По данным Нацбанка на 3 декабря этого года, на территории Беларуси денежные переводы через Blizko осуществлял лишь один банк – «Беларусбанк».