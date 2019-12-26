Учащийся школы №24 в Екатеринбурге перед уроками набросился с молотком на свою учительницу.

Как сообщает E1.RU, пострадавшей оказалась учительница русского языка и литературы Марина Заболотная.

Инцидент произошел 25 декабря около 8:30 утра на улице. Пятнадцатилетний подросток подкараулил преподавательницу возле ее подъезда, напал на нее, а потом пошел в школу.

Скорая доставила женщину в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. После обследования она от госпитализации отказалась. В школе информацию о нападении отрицают.

По предварительной информации, ученик атаковал преподавательницу, потому что она пригрозила не допустить его к ОГЭ из-за невыученного стихотворения. Также отмечается, что поводом к этому стали его плохие оценки в четверти.

Нападавший задержан. Его направили в областную психиатрическую больницу. Полиция проводит проверку.