В Китае родились свиньи, чей геном был многократно отредактирован и стал совместим с геномом человека. В результате органы от выведенных свиней можно будет пересаживать людям. Иммунная система человека не будет воспринимать эти органы агрессивно. Об этом сообщает ScienceMag.

Над проектом работала компания Genesis. Возможные проблемы пересадки органов свиньи в организм человека решали поэтапно. Сначала из ДНК свиней исключили три гена. После были добавлены девять новых генов, а также исключены 25 вирусов.

Благодаря этому органы стали совместимы с человеческими по размерам, строению и функциям. Также снижена вероятность отторжения пересаженных органов иммунной системой.

Родившиеся поросята генетически стабильны. Они родились фертильными и физически здоровыми.

Доклинические исследования пройдут в 2020 году. Клинические испытания органов будут проводиться в ближайшие годы.