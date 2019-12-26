Планируется, что фиксировать проезд на красный свет будут стационарные камеры, которые будут установлены в местах, где происходит много ДТП.

В Беларуси камеры фотофиксации будут ловить автомобилистов, проезжающих стоп-линию на красный сигнал светофора, об этом заявил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает Sputnik.

Ввести фотофиксацию такого рода нарушений предложила Госавтоинспекция, это нововведение поддержали. Его могут зафиксировать в административном законодательстве.

«Это было наше предложение. Оно прошло согласование госорганов. Думаю, с учетом нового кодекса оно будет реализовано», – рассказал Корзюк.

Планируется сделать камеры, которые будут фиксировать проезд на красный, стационарными. Их установят на крупных перекрестках, где происходит много аварий. Ожидается, что это позволит улучшить безопасность на дорогах.

Ранее ГАИ не раз заявляла, что имеет немало предложений по внесению изменений в КоАП. Какие конкретно предложения ведомство собирается внести, не сообщается. Корзюк подчеркнул, что в этом направлении предстоит проделать большую работу.