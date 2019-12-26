Белорусские правоохранители задержали в Минске гражданина России по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщили в МВД Республики Беларусь.

«Мужчина, работавший в Минске каменщиком, был задержан после обращения в милицию родителей 12-летней девочки, на телефоне которой они обнаружили переписку с неизвестным, в которой он склонил ребенка переслать ему свои фотографии интимного характера», — рассказали в МВД.

В ведомстве установили, что к данной переписке причастен 22-летний гражданин Российской Федерации. «В интернет-общении он представлялся подростком (девочкой или мальчиком) и понуждал собеседниц к фотографированию в обнаженном виде», — уточнили в МВД.

В комнате, где проживал мужчина, сотрудниками правоохранительных органов были изъяты мобильный телефон и два ноутбука.

«При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 «диалогов» с девочками в возрасте 9-14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей», — рассказали в МВД.

Материалы проверки направлены в Советский г.Минска РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка. Сейчас он находится в ИВС. Содержимое изъятых устройств передано на экспертизу в ГКСЭ Республики Беларусь.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление иных потерпевших. По оперативным данным, фигурант вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете.