Бизнесмен в Красноярском крае выставил на продажу село вместе с жителями, сообщил телеканал НТВ. Следственный комитет начал проверку информации.

Объявление о продаже села появилось в интернете — автор оценил село с домами в 20 млн рублей. Один из жителей соседнего села позвонил по указанному телефону и спросил: «А крепостные в придачу идут?». Собеседница рассмеялась и ответила, что люди «свободные», но покупатель сможет сделать «что хочет».

Земля под селом перешла в частную собственность в 1990-е годы — владелец местного комбината получил её в бессрочное пользование. С тех пор только 15 жителей смогли приватизировать дома. Сейчас они опасаются, что их лишат возможности косить траву, и скот будет нечем кормить.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил красноярским следователям изучить ситуацию и доложить о результатах проверки в центральный аппарат ведомства.