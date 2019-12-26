Миллиардер Владимир Евтушенков уже много лет ведет совместный бизнес с «Белтелекомом». В белорусском сотовом операторе «Мобильные ТелеСистемы» российской акционерной финансовой корпорации «Система», которую контролирует олигарх (кстати, уроженец Смоленской области), принадлежит 49%.

Владимир Евтушенков давно имел желание увеличить свою долю до контрольного пакета. Еще в 2007 году он встречался с Александром Лукашенко, в том числе для обсуждения этого вопроса. Не сошлись в цене. Руководство Беларуси оценило свой пакет примерно в миллиард долларов. «Система» считала, что он стоит, как минимум, вдвое дешевле.

«Рано или поздно они (белорусские власти) все равно до этого (продажи доли) дозреют» – такое мнение Евтушенков высказал еще в 2014-м. Однако с тех пор прошло более 5 лет, а воз и ныне там.

В канун 2020-го РБК поинтересовался у Евтушенкова перспективами увеличения доли в белорусском МТС. На этот раз глава совета директоров «Системы» ответил так: «Это как с тем анекдотом про слона: «А слон 300 кг съест?» — «Съесть-то он съест, но кто ж ему даст?»