Forbes опубликовал рейтинг пяти самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров. Совокупно их состояния за год выросли на 27 миллиардов долларов, пишет meduza.io.

Первое место журнал отдал владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, чье состояние, по оценке Forbes, выросло на восемь миллиардов долларов и теперь составляет 23,8 миллиарда долларов.

Лидер российского списка Forbes Леонид Михельсон — на втором месте, за год он разбогател почти на шесть миллиардов долларов. Его состояние журнал оценивает в 27 миллиардов долларов.

Михельсон таким образом вплотную приблизился к абсолютному рекорду, который в 2008 году установил Олег Дерипаска — 28,6 миллиарда долларов, отмечает издание.

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов прибавил к состоянию 5,3 миллиарда долларов, теперь оно составляет почти 24 миллиарда, пишет Forbes.

Геннадий Тимченко — совладелец «Сибура» и «Новатэка» — за год разбогател на 4,1 миллиарда долларов, до 22,7 миллиарда. Замыкает список глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние за 2019 год выросло до 20,2 миллиарда долларов, прибавив 3,8 миллиарда.