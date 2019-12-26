Президент Ирака Бархам Салех подал парламенту страны прошение об отставке.

В письме глава государства пояснил, что не хочет дальнейшего ухудшения ситуации в охваченном антиправительственными выступлениями Ираке. Салех указал, что деятельность политиков должна отвечать высшим интересам народа.

25 декабря стало известно, что министр высшего образования и научных исследований Кусей ас-Сухейль, выдвинутый на пост премьер-министра Ирака, отозвал свою кандидату. Он сослался на «неблагоприятные и неподходящие условия» и попросил парламентский альянс подобрать более подходящую альтернативу. Прежний премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди 30 ноября подал в парламент официальное прошение об отставке. Такое решение он принял, чтобы не допустить «сползания Ирака в пучину насилия и хаоса».