Повторили худшее достижение: минское "Динамо" снова проиграло

Минское «Динамо» на выезде проиграло китайскому «Куньлуню» в заключительном матче выездной серии чемпионата КХЛ – 1:2.

Как сообщает Sputnik.by, счет на шестой минуте открыли хозяева, отличился Ип. На исходе второго периода вторую шайбу забросил Смит-Пелли. Лишь один гол удалось отквитать подопечным Крэйга Вудкрофта – шайба на счету Андрея Костицына.

Серию из 11 поражений в КХЛ минский хоккейный клуб выдал второй раз в нынешнем сезоне и третий раз за всю свою историю.

Минское «Динамо» под руководством канадского тренера Крэйга Вудкрофта второй раз в сезоне проиграло 11 матчей подряд в КХЛ. Впервые подобный антирекорд «зубры» установили при Горди Дуайере, которого после этого уволили.

Еще одно «достижение» минского «Динамо» в текущем сезоне – самое крупное поражение в истории КХЛ: они уступили 1:9 «Салавату Юлаеву» в Уфе.

В КХЛ «зубры» набрали 28 очков, они занимают предпоследнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф их отделяют 18 баллов.

Следующий матч динамовцы сыграют с рижскими одноклубниками уже дома, пройдет он 30 декабря.