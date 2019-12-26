Официальный Кремль не видит разницы в позициях главы РФ Владимира Путина и главы российского правительства Дмитрия Медведева относительно Беларуси.

25 декабря об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Данное заявление является ответом президенту Беларуси Александру Лукашенко, давшему большое интервью “Эху Москвы”.

В беседе с главредом “ЭМ” Алексеем Венедиктовым Лукашенко подверг критике многие аспекты белорусско-российских отношений.

По словам Пескова, со словами Лукашенко о том, что спустя более 20-ти лет со дня образования Союзного государства наши страны до сих пор находятся “на раздорожье”, в Кремле не согласны.

“Честно говоря, переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном”, — констатировал Песков.