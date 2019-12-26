Белорусская оппозиция на пресс-конференции 26 декабря представила новый формат протестов против интеграции с Россией. Как рассказал председатель Движения «За свободу» Юрий Губаревич, такой шаг вызван арестами и штрафами в отношении участников предыдущих протестов, а также отсутствием точной даты встречи президентов двух стран, на которой планируется подписать интеграционные соглашения.

Зампредседателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук заявил, что 29 декабря акция пройдет в формате «живой цепи» на проспекте Независимости от главного почтамта до Октябрьской площади. Акция начнется в 15:00 и продлится до 15:30, передает «Белсат».

Будут организованы несколько перформансов у Нацбанка и подписание открыток задержанным активистам. Также планируется собирать подписи под обращением с требованием озвучить содержание 31 «дорожной карты», в которой говорится о политической интеграции.

Несмотря на изменения в сценарий 29 декабря, организаторы не собираются отказываться от сбора массовой акции в другой день. По словам сопредседателя БХД Виталия Рымашевского, это может произойти «в течение месяца», когда «появятся реальные документы и подписи под ними».

В декабре в Минске прошли четыре акции против углубления интеграции с Россией. Больше всего людей собралось 20 декабря, когда наблюдатели насчитали 1600 участников.

Также 26 декабря в Минске прошли суды над примерно 20 участниками предыдущих акций.