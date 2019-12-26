Какие перемены ожидают работающих по контракту после вступления в силу нового Трудового кодекса, «Минск-Новости» узнал у начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентины Масловской.

— В новой редакции Трудового кодекса (который вступает в силу 28 января) появилась отдельная глава «Особенности регулирования труда работников, с которыми заключаются контракты». Чем обусловлено ее введение?

— Прежде всего, хочу отметить, что контрактная форма найма действует в нашей стране уже два десятилетия, и сегодня это устоявшаяся правовая система, которая широко применяется на практике. Поэтому было принято решение внести ее в Трудовой кодекс, который регулирует все формы трудовых отношений. Новая глава объединила в себе все положения о регулировании контрактной формы найма, которые до этого были отражены в Декрете президента «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» и других нормативных правовых актах.

— Мнения каких сторон учитывались при разработке новой главы?

— Разработка новой редакции Трудового кодекса осуществлялась на протяжении четырех лет. Была создана межведомственная рабочая группа из представителей министерств финансов, здравоохранения, образования, промышленности, представителей Верховного Суда, Генеральной прокуратуры.

Неоценима роль профсоюзов, представители которых внесли много существенных предложений, направленных на защиту прав работников. Когда же проект закона рассматривался в парламенте, его активно обсуждали депутаты.

— Что изменится для работающих по контракту с вступлением в силу нового Трудового кодекса? Какие моменты стоит назвать в первую очередь?

— Существенным изменением стало то, что для работников, работающих по контракту, исключена полная материальная ответственность, которая ранее была предусмотрена Декретом «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». Существовала разница между теми, кто работает по контракту, и работающими по договорам найма на неопределенный срок — для тех, кто трудится по контракту, эта норма существовала, причем в достаточно жесткой форме. В подобном подходе профсоюзы увидели социальную несправедливость. Вопрос рассматривался рабочей группой, которая готовила изменения в Трудовой кодекс, депутатами, и было принято решение, что в данном случае нормы должны быть одинаковыми для всех работников, независимо от вида трудового договора.

— Многих работающих по контракту интересуют вопросы продления трудового договора и увольнения. Половина граждан переживает, будет ли продлен контракт с ними, а другие не знают, как уволиться в случае необходимости.

— Да, это особенность контрактной формы найма. Все годы, что она применяется, мы получаем вопросы на эту тему от работников и нанимателей. Когда заключается контракт, то и работник, и наниматель должны сознавать, кто и какие расчеты строит на этот период, и соответственно решать, какой срок удовлетворит обе стороны. Нанимателю, возможно выгоднее, чтобы человек работал в организации 5 лет. А работник должен понимать, что в этом случае, если ему предложат другое место работы, увольнение будет затруднительным — придется просить согласия у нанимателя.

— А если именно работник хочет работать 5 лет, а контракт ему продлевают на год?

— Эта ситуация изменилась. Теперь закреплена норма, что первый контракт у данного нанимателя заключается на один год. Это обосновано, год — это тот период, когда наниматель может оценить, насколько работник способен приносить пользу организации, а работник, в свою очередь, может оценить условия труда. Но по истечении годичного срока обе стороны должны принять решение. Если наниматель принимает решение, что будет продлевать трудовые отношения, у него появляется обязанность продлить контракт сразу на 4 года человеку, у которого нет дисциплинарных взысканий. У работника в этой ситуации более выгодное положение — он может попросить заключить с ним контракт на меньший срок. Это желание должно быть выражено письменно. А нанимателю нужно оценить, устраивает ли его такой вариант. Стороны должны договориться между собой. А когда они поставят подписи под контрактом, это означает согласие взять на себя обязательства сохранить трудовые отношения на определенный срок.

— В любой ситуации предупредить о своих намерениях друг друга работник и наниматель должны за месяц до истечения срока действия контракта. А как быть, если в течение этого последнего месяца изменились жизненные обстоятельства? Можно ли передумать?

— По истечении срока действия контракта у сторон есть обоюдное право прекратить отношения. Поэтому и закреплена их обязанность предупреждать о своих намерениях за месяц. Стороны предлагают варианты по продлению контракта, и если работник соглашается на предлагаемые условия, наниматель должен закрепить это в распорядительном документе. Наниматель может передумать до момента подписания сторонами контракта. Это касается и работника, он может передумать до момента, пока не подписан собственно контракт. И наниматель будет обязан принять это решение. Если же стороны поставили свои подписи на контракте, назад дороги нет. Можно только договариваться.

— Изменится ли сама форма контракта после вступления в силу нового Трудового кодекса?

— Да, она несколько изменится. В целом контракт стал более емким. В нем не будет подробного перечисления тех или иных условий, а будут ссылки на законодательство о труде. Это более удобный вариант. В начале года наниматели будут приводить действующие контракты в соответствие с изменениями, вносить в них дополнительные соглашения. Эта работа должна быть проведена до 28 января.

— Что это означает для работников: заключение нового контракта на новый срок или дополнительное соглашение подписывается в рамках действующего документа?

— Это новая редакция контракта, сохраняющая все условия предыдущего. Но возможно, наниматель одновременно будет предлагать работнику и новые условия от себя, на которые человек может либо согласиться, либо нет. То есть стандартная процедура предполагает приведение контракта в соответствие с новым законодательством, и против этого работник возражать не может, он обязан подписать дополнительное соглашение. Но если наниматель хочет поменять при этом срок действия контракта либо какие-то иные условия, то у работника есть право согласиться с этим или нет.

— Какие аспекты нужно учесть работникам и нанимателям, чтобы эта процедура прошла по всем правилам?

— Работодателям важно к 28 января привести все контракты в соответствие с законодательством и оформить дополнительные соглашения, в которых контракт будет изложен в новой редакции. Это чисто техническая работа. Если же нанимателю захочется что-то поменять дополнительно — для этого понадобится либо согласие работника, либо обоснование изменений.

Что касается работника, то он прежде всего должен посмотреть форму контракта, которая утверждена постановлением Совета Министров в новой редакции, и сравнить ее с тем документом, что предлагает подписать наниматель. Если будут какие-то отличия, можно попросить разъяснений у специалиста-кадровика или представителя профсоюза. Важно одно: подписывая любой договор, его нужно предварительно прочитать! И контракты — не исключение.