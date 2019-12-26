Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет, передает 26 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Утром 24 декабря стало известно о госпитализации Волчек. Отмечалось, что она в реанимации. По данным источника ТАСС, близкого к семье актрисы, она находилась в Боткинской больнице с двухсторонним воспалением легких.

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ. Она была одним из создателей «Современника». Худруком театра артистка стала в 1972 году.

Свою карьеру Волчек начала как актриса, в 1961 году начала заниматься режиссурой. Ее дебютным спектаклем стал «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона.

В 1967 году Волчек получила Государственную премию СССР за спектакль «Обыкновенная история» по роману А.И. Гончарова. В 1978 году она стала первым советским режиссером, которого пригласили на постановку пьесы М. Рощина «Эшелон» в США.