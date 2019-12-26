Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности, юстиции, природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

На должность заместителя министра юстиции согласована Наталья Филиппова, сейчас в министерстве она начальник главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов.

Депутат Палаты представителей шестого созыва Болеслав Пирштук согласован на вакантную должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Заместитель министра промышленности Сергей Гунько пойдет на повышение и станет там первым замом.

Глава государства также согласовал назначение Оксаны Цылько председателем Комитета государственного контроля Брестской области. Пока она заместитель начальника главного аналитического управления — начальник управления анализа и планирования КГК Беларуси.