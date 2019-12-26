Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение новых руководителей местных исполнительных органов, сообщает БЕЛТА.

На вакантную должность первого заместителя председателя Гомельского облисполкома согласован нынешний председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Игорь Чеснок. Зампредседателя Лидского райисполкома Виктор Пранюк станет заместителем председателя Гродненского облисполкома.

В Полоцкий райисполком переедет председатель Верхнедвинского райисполкома Игорь Маркович. Его место в Верхнедвинске перейдет первому заместителю, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Верхнедвинского райисполкома Василию Шилову.

Председателем Толочинского райисполкома станет Олег Лындин, который в 2016-2019 годах руководил Дубровенским райисполкомом. На должность председателя Наровлянского райисполкома согласован Сергей Дылюк, сейчас он зампредседателя Мозырского райисполкома.

Первый заместитель председателя Мостовского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Геннадий Шатуев перейдет на вышестоящую должность в Кореличи, а заместитель председателя Слонимского райисполкома Владислав Гершгорин переведен руководить Ошмянским райисполкомом.

На должность председателя Костюковичского райисполкома согласован Александр Горбачевский, нынешний зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Климовичского райисполкома. Первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Дрибинского райисполкома Сергей Щацкий уйдет на повышение в Кричевский райисполком.

Местная власть также обновилась в Гомеле и Могилеве. Первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков согласован на должность главы администрации Железнодорожного района города. Пост главы администрации Октябрьского района Могилева займет бывший депутат Петр Соловьев: в шестом созыве Палаты представителей он был заместителем председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.