Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует «непростые времена» для рынка крепких алкогольных напитков, анонсировал возможные изменения в этой сфере.

«В сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена», — сказал Лукашенко, согласовывая кандидатуру Анатолия Бубена на должность председателя концерна «Белгоспищепром» в четверг.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

В данной связи Лукашенко отметил, что, возможно, изменится структура управления этой отраслью в плане производства и продажи. «Но, если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах», — подчеркнул президент.