По просьбе многодетных семей в Беларуси изменили порядок обращения за семейным капиталом.

Такая информация была озвучена заместителем министра труда и соцзащиты Беларуси Валерием Ковальковым.

В эфире телеканала «Беларусь 1» замглавы Минтруда подробно рассказал о том, что изменилось в программе семейного капитала после ее продления на 2020-2024 годы.

По его словам, пакет документов не изменился, а вот порядок обращения за семейным капиталом существенно упростили. Об этом попросили сами многодетные семьи.

Раньше обратиться за назначением семейного капитала можно было только по месту регистрации, а теперь и по месту фактического проживания.

Срок обращения (6 месяцев с рождения ребенка) не изменился, но теперь семья, пропустившая этот срок по уважительной причине, сможет его продлить в местных органах исполнительной власти.

Раньше это приходилось делать через суд. Однако заявление на распоряжение средствами можно подать только по месту регистрации либо по месту назначения капитала.

Пожалуй, самое важное новшество – возможность использовать семейный капитал досрочно. Его можно будет «разморозить» в трех случаях.

Во-первых, на улучшение жилищных условий, однако только для нуждающихся. Во-вторых, на получение образования (среднего специального или высшего первой ступени). Здесь ограничений нет.

В третьих, на платные медицинские услуги. Здесь есть нюанс: Министерством здравоохранения утверждается перечень заболеваний, и нужно будет заключение врача, чтобы потратить семейный капитал на лечение.

Стало известно, что порядок использования семейного капитала на получение медпомощи уже определен.

«Разморозить» семейный капитал смогут и семьи, которые получили его по первой программе.

Еще один положительный момент: размер семейного каптала увеличили до 22,5 тысячи рублей. Его будут ежегодно индексировать с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ).

И с 1 января последующего года будет утверждаться его новый размер, – пояснил замглавы Минтруда.

К примеру, если третий или последующий ребенок в семье родится 1 января, семья сможет получить уже проиндексированный семейный капитал, то есть сумма будет больше.