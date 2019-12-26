Бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выплачивают пенсии, стипендии и пособия, в 2020 году, по планам властей, будет исполнен с профицитом в 237,1 миллиона рублей по средствам профессионального пенсионного страхования. В бюджет фонда при необходимости намерены «влить» 949,3 миллиона рублей, эти средства могут быть направлены на выплату трудовых пенсий и пособий. Это рекордные запланированные «вливания» как минимум за последние несколько лет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие расходы заложены в бюджете ФСЗН на 2020 год.

Какие доходы и расходы заложены в бюджете фонда на 2020 год?

На 2020 год исполнение бюджета ФСЗН запланировано с профицитом в 237,1 миллиона рублей по средствам профессионального пенсионного страхования (прогноз на этот год — профицит в 223,8 миллиона рублей). Расходы фонда должны составить в следующем году почти 16 миллиардов 965 миллионов рублей, а доходы — почти 17 миллиардов 202 миллиона рублей. Для сравнения: на этот год расходы были заложены в сумме 14 миллиардов 831 миллион рублей, а доходы — 15 миллиардов 55 миллионов рублей.

Какие субвенции запланированы на 2020 год?

В целом на все субвенции (безвозмездные поступления от других бюджетов) на 2020 год запланирован почти 1 миллиард 963 миллиона рублей (на 2019 год — почти 1 миллиард 290 миллионов рублей, а на 2018 год — почти 1 миллиард 416 миллионов рублей).

Из этой суммы в бюджет Фонда социальной защиты населения в 2020 году власти намерены при необходимости направить 949,3 миллиона рублей субвенций на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Это рекордная сумма как минимум с 2016 года.

В нынешнем году эти субвенции запланированы на уровне 410 миллионов рублей. В январе-сентябре 2019 года к этим субвенциям не прибегали. В 2017 году в фонд «вливали» почти 520 миллионов рублей, а на 2018-й эта сумма была запланирована на уровне 686 миллионов (но к ее использованию не прибегали). На 2016 год не были запланированы субвенции на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий в бюджет ФСЗН.

В целом на все субвенции (безвозмездные поступления от других бюджетов) на 2020 год запланирован почти 1 миллиард 963 миллиона рублей (на этот — почти 1 миллиард 290 миллионов рублей, а на 2018 год — почти 1 миллиард 416 миллионов рублей). В эту сумму также входят заложенные субвенции из госбюджета в 949,3 миллиона рублей на выплату трудовых пенсий, пособий, мероприятия по обеспечению занятости населения и оплату детского санаторно-курортного лечения и оздоровления.

Из каких еще источников будет пополняться бюджет фонда?

Основным источником доходов фонда будут взносы на соцстрахование — 14 миллиардов 976,5 миллиона рублей (на этот год была запланирована сумма в 13 миллиардов 516,2 миллиона рублей, а на 2018 год — почти 12 миллиардов рублей).

Проценты за пользование денежными средствами бюджетов должны составить почти 148,9 миллиона рублей (в этом году — почти 135,8 миллиона рублей).

На штрафы приходится 6,9 миллиона рублей (на этот год — 6,8 миллиона рублей, а на 2017 год — 7,9 миллиона).

На что пойдут деньги фонда в 2020 году?

Основная часть расходов будет направлена на выплату трудовых пенсий, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед страной, пенсий военнослужащим, соцпенсий, отдельных видов доплат, а также оказание услуг по их выплате — почти 13,3 миллиарда рублей. Для сравнения: на 2019 год эта сумма была запланирована на уровне почти 11,5 миллиарда рублей, а на 2018 год — почти 10,2 миллиарда рублей.

Повышение трудовых пенсий в 2020 году, как и в 2019-м, обещают не реже раза в год. Перерасчет минимальных трудовых и социальных пенсий будет происходить ежеквартально, рассказывали ранее власти.

На выплату больничных, пособий по материнству, семейных пособий, пособий декретницам, пособий по уходу за инвалидом I группы либо теми, кому исполнилось 80 лет, на пособия на погребение, а также на оказание услуг по их выплате направят чуть больше 3,4 миллиарда рублей. На 2019 год эта сумма была запланирована на уровне почти 3 миллиарда 100 миллионов рублей, а на 2018-й — 3 миллиарда 17,5 миллиона рублей.

Вырастут также траты на выплату пенсий и пособий белорусам, выехавшим за границу, а также иностранцам, которые находятся в нашей стране, — до 112 миллионов рублей. На 2019 год на эти выплаты было заложено почти 103 миллиона рублей, а на 2018-й — 92,1 миллиона рублей.

На выплату профессиональных пенсий запланировано 7,8 миллиона рублей (на этот год — почти 7,3 миллиона рублей, а на 2018-й — 5,2 миллиона).

На мероприятия по обеспечению занятости населения в 2020 году запланировано выделение меньшей суммы, чем в предыдущие годы. На следующий год заложена сумма в 38 миллионов 977,6 тысячи рублей. Для сравнения: на 2019 год — 41,8 миллиона, а на 2018-й — 42,3 миллиона. Как и в нынешнем году, эти расходы в 2020-м, по планам властей, вырастут только в Могилевской области.