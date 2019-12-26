Беларусь попала в десятку стран с самым доступным безлимитным интернетом, сообщает Белтелерадиокомпания.

Аналитики сравнили расценки более двух сотен крупнейших операторов безлимитного домашнего оптоволоконного интернета в 62 странах мира. И пришли к выводу: Беларусь на 7-м месте.

Сегодня 100-мегабитный интернет у нас стоит без малого 13 долларов. В Украине за доступ к глобальной сети платят меньше всего — 6 долларов. А например, в Мавритании за просмотр новостной ленты или соцсетей придется раскошелится. За месяц доступа придется отдать почти 770 долларов.