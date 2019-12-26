Лидера Белорусского конгресса демократических профсоюзов впервые с 2002 года не допустили на конференцию Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий», которая ежегодно проводится в конце декабря.

– Причина проста – Генеральный директор Иван Головатый заблокировал для меня и моего заместителя Сергея Антусевича пропуск в офис ОАО в Солигорске, где проходит конференция, – объясняет Александр Ярошук. – У меня есть официальный письменный ответ о том, что повестка дня конференции касается деятельности ОАО

«Беларуськалий», но не имеет никакого отношения к деятельности независимых профсоюзов. Это и смешно, и глупо одновременно. Ясное дело, что мы проинформируем Международную организацию труда об очередном нарушении прав трудящихся и профсоюзов в Беларуси.

За прошедшие 17 лет ни один из предшественников Головатого не позволял себе так вызывающе нарушать законы страны, вмешиваться во внутрипрофсоюзную жизнь и

препятствовать деятельности независимых профсоюзов. Головатый этот шаг сделал, что не стало большим сюрпризом после того, как в начале года он вступил в Белхимпрофсоюз, входящий в состав ФПБ, и после чего развернулась кампания по выходу людей из НПГ. К конференции из профсоюза выведено около полутора тысяч членов. Понятное дело, что в условиях неприкрытой дискриминации присутствие на конференции НПГ руководства БКДП расценивалось для администрации фактором повышенного риска, и она обезопасила себя от него запретом на выдачу нам пропусков.

Впрочем, Головатый, я считаю, – лишь исполнитель, как говорится, мелкая сошка в реализации планов белорусской власти по зачистке независимых профсоюзов. Эти планы не менялись и не поменяются никогда. Само существование демократических профсоюзов бросает вызов авторитарной политической системе страны и расценивается ею как прямая атака на нее. Отсюда беспрерывное давление, репрессии и расправы с организациями свободных и независимых профсоюзов и их членами, длящиеся вот уже четверть века. До поры до времени режим не решался трогать самую многочисленную организацию, входящую в БКДП, – Независимый профсоюз горняков. Судя по всему, настал и ее черед и над НПГ учинена попытка брутальной расправы. Чем она завершится, гадать не будем. Лично я убежден, что власть и подчиненная ей администрация ОАО обломает об НПГ зубы. Уверен: какими бы ни были людские потери, профсоюз выстоит. Шахтеры не из тех, кто так запросто

сдается.

Как мне сказали, в разгар противостояния администрации с НПГ Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» якобы заявил, что ноги Ярошука больше не будет на предприятии, что никогда он там не появится. В связи с этим хотел бы напомнить Ивану Головатому известную мудрость: «Никогда не говори «никогда». Чтобы не попасть впросак, ибо жизнь не раз преподносила поучительные уроки и ставила в неловкое положение излишне самонадеянных людей…