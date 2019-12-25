В разгар зимнего сезона в адрес таможни поступает множество вопросов о ввозе шин для легковых автомобилей. Сколько и какую «обувь» для машины можно ввезти — рассказали специалисты.

— В соответствии с таможенным законодательством, для личного пользования на территорию ЕАЭС можно ввезти в течение одного календарного года один комплект новых летних или зимних пневматических шин на выбор к каждому своему транспортному средству. Для автомобиля — до 4 единиц товара, для мотоциклов — до 2 единиц (либо до 3 при наличии коляски). Либо могут ввезти в качестве товаров для личного пользования до 4 колес (в том числе б/у) к транспортным средствам, находящимся в их собственности, — пояснил главный инспектор отдела организации таможенного контроля Михаил Парфенович.

При этом на границе сотруднику таможни нужно будет предоставить документальное подтверждение права собственности на транспортное средство.

Специалист отметил, что ввоз автомобильных шин (колес) для близких родственников, а также иных физлиц допускается только при условии помещения данного товара под одну из таможенных процедур с обязательной уплатой таможенных платежей.

— При этом необходимо учитывать нормы беспошлинного ввоза товара на таможенную территорию ЕАЭС: общая норма — 25 кг и 500 евро (для неделимых товаров — 35 кг); при пересечении границы чаще одного раза в три календарных месяца — 20 кг и 300 евро, — рассказал Михаил Парфенович.

Важно учитывать и тот факт, что шины и покрышки пневматические бывшие в употреблении являются опасными отходами. Их запрещено ввозить и вывозить в качестве товаров для личного пользования.