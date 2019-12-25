Вопросы поставок на российский рынок белорусских товаров будут решены к 1 июня 2020 года. Об этом 24 декабря во время заседания рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и Москвы заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

По словам главы посольства, указанный срок обозначен в интеграционной дорожной карте. Карта уже согласована. Кроме того, к 1 июня 2020 года требуется разработать соответствующую двустороннюю законодательную базу, чтобы белорусская продукция могла более свободно поступить на рынок России.

Ранее вице-премьер Владимир Дворник подтвердил, что в дорожную карту союзной интеграции действительно включен вопрос снятия со стороны Россельхознадзора ограничений на поставки белорусского продовольствия.