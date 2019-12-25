В Непале задержали двоих белорусов с 6 кг кокаина

Непальское бюро наркоконтроля 21 декабря задержало в Катманду четырех иностранцев, пытавшихся переправить 6 кг кокаина в Гонконг. Двое арестованных – белорусы, еще двое – боливийцы.

Об этом сообщило местное издание The Himalayan Times. Подтверждение информации нашлось и на сайте полиции.

Как пишут источники, первоначально в международном аэропорту Катманду были задержаны белорусы – 21-летний мужчина и 21-летняя женщина. Они собирались сесть на самолет авиакомпании Cathay Pacific Airways, направлявшийся в Гонконг.

У каждого из наших соотечественников нашли по 3 кг кокаина. Наркотик, скрытый в подкладке восьми зимних курток, обнаружили во время просвечивания рентгеном находившихся при них чемоданов.

В процессе разбирательств выяснилось, что партию кокаина белорусам передали двое боливийцев для скрытной переправки груза в Гонконг.

В результате южноамериканцы также были арестованы в одной из гостиниц Катманду под названием Lost Garden.

По данным Непальского бюро наркоконтроля, боливийцы прибыли в Непал 19 декабря из Бразилии через Эфиопию и Индию. Белорусы приехали в этот же день из Беларуси через Турцию.

Все они встретились в отеле, где первые передали вторым партию наркотика.

Как полагают в полиции, задержанные граждане являлись наркокурьерами, работающими на международную преступную группировку, базирующуюся в Бразилии. Непал использовался как транзитная страна.

По оценке, изъятый у наркокурьеров груз кокаина мог бы принести наркобизнесу на международном рынке доход до 160 млн непальских рупий, что примерно равно 1,4 млн долларов США.