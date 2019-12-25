Уголовное дело по факту нападения на ЛГБТ-компанию было рассмотрено в Минске накануне, 24 декабря.

19-летнего Ивана Гуляя признали виновным и приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Отбывать наказание он будет без направления в учреждение открытого типа (т.н. домашняя химия), передает «Радые Свабода». Суд также приговорил Гуляя к выплате 5400 рублей одному из потерпевших — режиссеру Николаю Купричу.

В ходе слушаний подсудимый пояснил, что был не совсем трезв и поэтому напал на «двух парней, которые обнимались и целовались». Режиссер попытался заступиться за геев и тоже получил травмы.