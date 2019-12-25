Практически миллион человек проголосовали за лучшую песню Беларуси

На сайте телеканала ОНТ почти миллион человек проголосовали за лучшую песню 2019 года.

В этом году небывалый ажиотаж зрителей вызвало интернет-голосование проекта «Песня года». Такая активность показала интерес к белорусской эстраде в целом и значительно увеличила посещаемость страницы проекта.

На протяжении двух месяцев 60 участников боролись за внимание публики. Ровно в полночь 23 декабря на сайте ОНТ завершилось народное онлайн-голосование. Во многом результаты зависели от активности групп поддержки, времени размещения музыкального материала и активности самих исполнителей в социальных сетях.

Самой популярной в интернете оказалась группа «Лас-Вегас». Девичье трио победило в упорной борьбе с небольшим отрывом от остальных участников первой тройки.

Так выглядит десятка лучших по версии интернет-аудитории: