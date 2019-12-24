24 декабря Александр Лукашенко встретится в Минске с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Как сообщает «Еврорадио», интервью было запланировано еще на 6 декабря, но его перенесли из-за встречи белорусского руководителя с Владимиром Путиным в Сочи.

Венедиктова ждут у Лукашенко во вторник в 10:30. «А дальше как пойдёт», — говорит он в комментарии телеканалу ОНТ. Главный редактор «Эхо Москвы» собирал вопросы к Лукашенко в своих соцсетях, и их уже почти две тысячи. Вопросы присылали люди со всего мира, которых интересует то, что происходит между Беларусью и Россией.

«Я про Колю [Лукашенко] хочу спросить, — говорит Алексей Венедиктов. — Моему сыну 19 лет. Когда ему было 14-ть, я проходил наверное самый сложный этап своей жизни с ним. Мне вот интересно, как этот мальчик, который растёт под прожекторами, какое он оказывает психологическое влияние на президента».

Венедиктов подчеркивает, что ему это интересно, прежде всего, как отцу, а не журналисту. И он готов «поделиться своим опытом» с Александром Лукашенко.

Основной блок вопросов будет касаться экономической и политической интеграции Беларуси и России. Накануне стало известно, что Москва требует от Минска создания наднациональных органов, введения единой валюты и учреждения единого эмиссионного центра.