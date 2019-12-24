Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2019 года снизилась на 10,3 рубля по сравнению с октябрем и составила 1113,1 рубля, сообщает Белстат.

В октябре текущего года средняя зарплата составила 1123,4 рубля.

Реальная заработная плата в ноябре 2019 года по отношению к ноябрю 2018 года возросла на 6,1%.

Высокими зарплатами по традиции могут похвастаться работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания — 4247,2 рубля, воздушный транспорт — 2788,6 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования — 2321,8 рубля.

Меньше всех получили работники библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры – 647 рублей, занятые в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг — 670,1 рубля, занятые в сфере творческой деятельности и развлечений — 676,1 рубля.