Истребитель Су-57 разбился во время испытательного полета в Комсомольске-на-Амуре.

По данным РИА Новости, инцидент произошел во время испытания двигателя в тайге в 120 километрах от аэродрома базирования «Дземги».

Летчик катапультировался. В каком состоянии находится пилот, пока не известно.

Специалисты ищут черные ящики. Основными версиями крушения называются неисправность и ошибка пилотирования.

Су-57 (также известен как Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого в рамках проекта перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА).