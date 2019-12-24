На Республиканском конкурсе инновационных проектов лучшим признан проект по созданию производства в стране электроскутеров.
Как сообщил Государственный комитет по науке и технологиям, в 2019 году на Республиканский конкурс инновационных проектов подано 135 заявок, из них в номинации «Лучший инновационный проект» – 54 проекта, в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» – 81 проект, пишет «Ежедневник».
Как отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, с каждым годом растет интерес к конкурсу, увеличивается количество заявок, расширяеся аудитория конкурса. С этим действительно сложно поспорить. Но вот качество так называемых инновационных проектов, мягко говоря, взывает пока удивление.
Согласно данным ГКНТ, в конкурсе участвовали не только учащиеся школ, колледжей и университетов, подававшие заявки на молодежную номинацию, но также разработчики белорусских предприятий, научно-исследовательские институты и центры, Национальная академия наук и т.д. И при этом самое значительное, что смогла придумать наша страна — это производство малого электротранспорта, то есть электроскутеров. Как указывают авторы проекта, на рынке СНГ конкурентов у такого производителя нет, поэтому проект имеет большие перспективы. Конкурсом он также рекомендован на коммерциализацию.
Говоря о конкуренции речь в первую очередь идет о производителях, которых в СНГ действительно пока нет. И в принципе, вполне вероятно, если подрезать крылья экспорту из Китая, проект действительно имеет коммерческие перспективы. Вопрос в другом, в чем инновация?
Как сообщает ГКНТ, из поступивших на конкурс 135 заявок, на экспертизу были направлены лучшие из них, количество которых в этом году составило 80 проектов: 38 – в номинации «Лучший инновационный проект», 42 – в номинации «Лучший молодежный инновационный проект». Как и в прошлые годы, наибольшее количество проектов относятся к области IT-технологий (23 проекта, или 28,8% от общего количества) и электроники и приборостроения (17 проектов, или 21,3% от общего количества). Вместе с тем, следует отметить значительно возросшее количество проектов в области машиностроения (11 проектов против 7 проектов в 2018 году).
Решением Совета конкурса в каждой номинации выбран 1 победитель и 5 призеров – по 2 проекта получили 2-е место, по 3 проекта – 3-е место. Авторы этих проектов будут награждены сегодня ценными призами и денежными премиями в размере 2130 рублей, 1420 рублей и 710 рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Как и в прошлом году, среди победителей и призеров конкурса отобраны 8 проектов для дальнейшей коммерциализации. Каждый из них получит сертификат на сумму 14560,50 рублей. Кроме того, все финалисты конкурса награждены специальными дипломами ГКНТ.
Вот они, лучшие инновации Беларуси.
Победители и призеры Республиканского конкурса инновационных проектов 2019 в номинации «Лучший инновационный проект»
|Место
|Заявитель проекта
|Название проекта
|Цель проекта
|1-е
коммерциализация
|ООО «Эко-Мотас»
|Производство персональных электрических транспортных средств
|Проектом предусматривается организация производства малого электротранспорта.
Цель инновационного проекта:
• Создание опытного образца совершенно нового сегмента электрического транспорта, его испытание и выпуск в серию;
• Создание программного обеспечения и системы управления для нужд шеринга под данный вид транспорта.
|2-е
|ООО «Вайс ЭйАй»
|Skinive — AI ассистент по здоровью кожи
|Продукт WiseAI — облачная нейросеть по автоматической маркировке и сегментации медицинских данных на изображениях со смартфонов и цифровых медицинских устройств для задач диагностики здоровья человека. Используется как самостоятельная экспертная система медицинской диагностики, а также предоставляет API доступ для интеграции в внешние медицинские информационные сети и приложения. Применяется в диагностике для автоматизации фильтра-нормы в дерматологии, дермато онкологии, офтальмологии для бытового скоринга кожных состояний.
|2-е
коммерциализация
|ООО «Белспецкомплект»
|Разработка огнетушащего порошкового состава на основе фосфоргипсовых отходов
|Цель проекта — разработка технологии и получение опытной партии огнетушащего порошкового состава (далее ОПС) на основе фосфоргипсовых отходов Гомельского химического завода, обеспечивающего высокую огнетушащую способность пожаров классов А, В, С и Е соответствие всем техническим характеристикам ОПС.
|3-е
|ООО «Лоджик М»
|Synpatic: технология автоматического анализа аудиозаписей для автоматизации контроля качества и удовлетворенности клиентов
|Synpatic — это библиотека алгоритмов анализа аудиоданных, использующие технологии ML (Машинного обучения), которые осуществляют извлечение из неструктурированных аудиофайлов коммерчески значимую информацию, в том числе в режиме реального времени.
|3-е
коммерциализация
|ООО «Сайберг Био»
|Высокопротеиновая мука «Масс Эффект» как альтернатива рыбной муке
|Высокопротеиновая мука «Масс Эффект» является заменой или альтернативой рыбной муки. Рыбная мука производится в десятках странах мира, а потребляется практически во всех странах. Является стратегическим белковым сырьём в мире.
|3-е
коммерциализация
|Лебедь-Великанова Екатерина Евгеньевна
|Создание эрготерапевтического центра «Мир возможностей»
|Цель создания эрготерапевтического центра «Мир возможностей» заключается в предоставлении лицам с инвалидностью, проживающим в городах регионах Брестской области, пространства для организации досуга, обучения трудовым навыкам, получения консультаций по трудоустройству, а также тренировок мелкой и крупной моторики и когнитивных функций.
Победители и призеры Республиканского конкурса инновационных проектов 2019 в номинации «Лучший молодежный инновационный проект»
|Место
|Заявитель проекта
|Название проекта
|Цель проекта
|1-е
коммерциализация
|Морозевич Тихон Алексеевич
|Программно-аппаратный комплекс для быстрого автоматического приготовления шоколадной плитки
|Программно-аппаратный комплекс для быстрого автоматического приготовления шоколадной плитки представляет собой габаритное бытовое устройство, которое позволяет любому пользователю приготовить за короткий промежуток времени шоколадку с учетом персональных вкусовых предпочтений.
|2-е
коммерциализация
|Базаров Артём Павлович
|Восстановление работоспособности приёмных капсул КТСМ-01Д
|Проектом предусматривается модернизация электронной части приемной капсулы и внедрение в корпус вышедшей из строя приемной капсулы.
Комплекс КТСМ-01Д представляет собой микропроцессорный контроллер для модернизации серийной аппаратуры обнаружения перегретых букс. Аппаратура КТСМ обеспечивает контроль состояния колёсных пар на ходу поезда. Оборудование отвечает за безопасность движения поездов и позволяет диагностировать повреждения в режиме реального времени.
|2-е
коммерциализация
|Лихоманов Алексей Олегович
|Пенные оросители из полилактида для автоматических установок пожаротушения
|Целью проекта является создание производства пенных оросителей из полилактида для автоматических установок пожаротушения.
Пенные автоматические установки пожаротушения (ПАУП) являются неотъемлемой частью системы обеспечения пожарной безопасности на многих объектах государственной важности: нефтехимические, энергетические, металлургические и многие другие. На данный момент по всей стране такими установками защищается более 3000 объектов.
|3-е
коммер-циализация
|Василёнок Елена Анатольевна
|PetroViewer. Автоматическая идентификация минералов и горных пород
|Программный продукт PetroViewer предназначен к применению в профильных подразделениях на объектах заказчика., а также для использования в учебном процессе I и II ступени высшего образования в высших учебных заведениях Республики Беларусь, специализирующихся в области геологии и геоэкологии, в научных центрах/лабораториях.
Создание программного продукта будет базироваться на использовании научного оборудования – цифрового петрографического микроскопа нового поколения. Эффективное использование приборов такого класса повысить качественные и количественные показатели петрографических работ-исследований как в обучении, так и в производстве.
|3-е
|Бегунов Павел Сергеевич
|Растровая светодиодная система прецизионного экспонирования фотоматериалов
|Проектом предусматривается создание адаптивных оптических элементов, а также оптимизация технологии их производства, что является актуальной задачей. Создание установки по проекту позволяет существенно расширить функциональные возможности и улучшить технические характеристики оптических и светотехнических устройств.
Растровая светодиодная система прецизионного экспонирования фотоматериалов предназначена для использования в процессе изготовления адаптивных оптических элементов посредством локального изменения угла преднаклона, связанного с явлением фотоориентации жидких кристаллов на поверхности фоточувствительных слоев, облученных неполяризованным светодиодным излучением в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне.
|3-е
|Полешко Анна Григорьевна
|Создание коллекции индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных от пациентов с редкими генетическими заболеваниями
|Целью проекта является создание банка индуцированных стволовых клеток, полученных от пациентов с редкими генетическими заболеваниями, и реализация продукции исследовательским организациям, фармакологическим и биотехнологическим компаниям.