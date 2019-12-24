На Республиканском конкурсе инновационных проектов лучшим признан проект по созданию производства в стране электроскутеров.

Как сообщил Государственный комитет по науке и технологиям, в 2019 году на Республиканский конкурс инновационных проектов подано 135 заявок, из них в номинации «Лучший инновационный проект» – 54 проекта, в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» – 81 проект, пишет «Ежедневник».

Как отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, с каждым годом растет интерес к конкурсу, увеличивается количество заявок, расширяеся аудитория конкурса. С этим действительно сложно поспорить. Но вот качество так называемых инновационных проектов, мягко говоря, взывает пока удивление.

Согласно данным ГКНТ, в конкурсе участвовали не только учащиеся школ, колледжей и университетов, подававшие заявки на молодежную номинацию, но также разработчики белорусских предприятий, научно-исследовательские институты и центры, Национальная академия наук и т.д. И при этом самое значительное, что смогла придумать наша страна — это производство малого электротранспорта, то есть электроскутеров. Как указывают авторы проекта, на рынке СНГ конкурентов у такого производителя нет, поэтому проект имеет большие перспективы. Конкурсом он также рекомендован на коммерциализацию.

Говоря о конкуренции речь в первую очередь идет о производителях, которых в СНГ действительно пока нет. И в принципе, вполне вероятно, если подрезать крылья экспорту из Китая, проект действительно имеет коммерческие перспективы. Вопрос в другом, в чем инновация?

Как сообщает ГКНТ, из поступивших на конкурс 135 заявок, на экспертизу были направлены лучшие из них, количество которых в этом году составило 80 проектов: 38 – в номинации «Лучший инновационный проект», 42 – в номинации «Лучший молодежный инновационный проект». Как и в прошлые годы, наибольшее количество проектов относятся к области IT-технологий (23 проекта, или 28,8% от общего количества) и электроники и приборостроения (17 проектов, или 21,3% от общего количества). Вместе с тем, следует отметить значительно возросшее количество проектов в области машиностроения (11 проектов против 7 проектов в 2018 году).

Решением Совета конкурса в каждой номинации выбран 1 победитель и 5 призеров – по 2 проекта получили 2-е место, по 3 проекта – 3-е место. Авторы этих проектов будут награждены сегодня ценными призами и денежными премиями в размере 2130 рублей, 1420 рублей и 710 рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Как и в прошлом году, среди победителей и призеров конкурса отобраны 8 проектов для дальнейшей коммерциализации. Каждый из них получит сертификат на сумму 14560,50 рублей. Кроме того, все финалисты конкурса награждены специальными дипломами ГКНТ.

Вот они, лучшие инновации Беларуси.

Победители и призеры Республиканского конкурса инновационных проектов 2019 в номинации «Лучший инновационный проект»

Место Заявитель проекта Название проекта Цель проекта 1-е коммерциализация ООО «Эко-Мотас» Производство персональных электрических транспортных средств Проектом предусматривается организация производства малого электротранспорта. Цель инновационного проекта: • Создание опытного образца совершенно нового сегмента электрического транспорта, его испытание и выпуск в серию; • Создание программного обеспечения и системы управления для нужд шеринга под данный вид транспорта. 2-е ООО «Вайс ЭйАй» Skinive — AI ассистент по здоровью кожи Продукт WiseAI — облачная нейросеть по автоматической маркировке и сегментации медицинских данных на изображениях со смартфонов и цифровых медицинских устройств для задач диагностики здоровья человека. Используется как самостоятельная экспертная система медицинской диагностики, а также предоставляет API доступ для интеграции в внешние медицинские информационные сети и приложения. Применяется в диагностике для автоматизации фильтра-нормы в дерматологии, дермато онкологии, офтальмологии для бытового скоринга кожных состояний. 2-е коммерциализация ООО «Белспецкомплект» Разработка огнетушащего порошкового состава на основе фосфоргипсовых отходов Цель проекта — разработка технологии и получение опытной партии огнетушащего порошкового состава (далее ОПС) на основе фосфоргипсовых отходов Гомельского химического завода, обеспечивающего высокую огнетушащую способность пожаров классов А, В, С и Е соответствие всем техническим характеристикам ОПС. 3-е ООО «Лоджик М» Synpatic: технология автоматического анализа аудиозаписей для автоматизации контроля качества и удовлетворенности клиентов Synpatic — это библиотека алгоритмов анализа аудиоданных, использующие технологии ML (Машинного обучения), которые осуществляют извлечение из неструктурированных аудиофайлов коммерчески значимую информацию, в том числе в режиме реального времени. 3-е коммерциализация ООО «Сайберг Био» Высокопротеиновая мука «Масс Эффект» как альтернатива рыбной муке Высокопротеиновая мука «Масс Эффект» является заменой или альтернативой рыбной муки. Рыбная мука производится в десятках странах мира, а потребляется практически во всех странах. Является стратегическим белковым сырьём в мире. 3-е коммерциализация Лебедь-Великанова Екатерина Евгеньевна Создание эрготерапевтического центра «Мир возможностей» Цель создания эрготерапевтического центра «Мир возможностей» заключается в предоставлении лицам с инвалидностью, проживающим в городах регионах Брестской области, пространства для организации досуга, обучения трудовым навыкам, получения консультаций по трудоустройству, а также тренировок мелкой и крупной моторики и когнитивных функций.

Победители и призеры Республиканского конкурса инновационных проектов 2019 в номинации «Лучший молодежный инновационный проект»